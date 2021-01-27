Традиционные механизмы стимулирования экономики исчерпали себя - Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Традиционные механизмы стимулирования экономики за счет наращивания кредитования исчерпали себя и ведут ко все большему расслоению в обществе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на "давосской неделе".

"Посткризисное восстановление (экономики) идет непросто. И если 20-30 лет назад проблему можно было бы решить за счет стимулирующей макроэкономической политики, <…> то сегодня такие механизмы уже по сути исчерпали себя, не работают, их ресурс практически исчерпан", - сказал он.

По словам Путина, стимулирование экономики традиционными инструментами за счет наращивания частного кредитования становится "по сути невозможным, а количественное смягчение только раздувает пузырь стоимости финансовых активов и ведет к дальнейшему расслоению в обществе".