Традиционные механизмы стимулирования экономики исчерпали себя - Путин
15:12 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Традиционные механизмы стимулирования экономики за счет наращивания кредитования исчерпали себя и ведут ко все большему расслоению в обществе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на "давосской неделе".
"Посткризисное восстановление (экономики) идет непросто. И если 20-30 лет назад проблему можно было бы решить за счет стимулирующей макроэкономической политики, <…> то сегодня такие механизмы уже по сути исчерпали себя, не работают, их ресурс практически исчерпан", - сказал он.
По словам Путина, стимулирование экономики традиционными инструментами за счет наращивания частного кредитования становится "по сути невозможным, а количественное смягчение только раздувает пузырь стоимости финансовых активов и ведет к дальнейшему расслоению в обществе".
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