Решение о присутствии зрителей на Олимпиаде в Токио еще не принято
20:52 27.01.2021 Источник: Интерфакс
Решение о присутствии зрителей на летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на лето 2021 года, пока не принято, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в ходе пресс-конференции в среду.
"Я не могу дать ответ на это", - сказал Бах, отвечая на вопрос, может ли МОК обещать, что на Олимпиаде будут зрители. Бах подчеркнул, что хотел бы видеть болельщиков на соревнованиях в Токио.
"Если это не будет возможно, то мы сконцентрируемся на том, чтобы безопасность для здоровья людей на Играх была нашим главным приоритетом", - отметил глава МОК.
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