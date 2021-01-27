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Решение о присутствии зрителей на Олимпиаде в Токио еще не принято

20:52 27.01.2021 Источник: Интерфакс

Решение о присутствии зрителей на летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на лето 2021 года, пока не принято, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в ходе пресс-конференции в среду.

"Я не могу дать ответ на это", - сказал Бах, отвечая на вопрос, может ли МОК обещать, что на Олимпиаде будут зрители. Бах подчеркнул, что хотел бы видеть болельщиков на соревнованиях в Токио.

"Если это не будет возможно, то мы сконцентрируемся на том, чтобы безопасность для здоровья людей на Играх была нашим главным приоритетом", - отметил глава МОК.

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