Школьники в Бурятии попытались «продать» одноклассника через интернет

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Бурятии школьники попытались «продать» одноклассника через интернет. Инцидент произошёл в Кяхтинском районе. Подростки в шутку разместили объявление с фотографией на одной из онлайн-платформ.

Об этом в своём Facebook написала уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина. Она добавила, что об этом ей стало известно после сообщения одного из местных жителей. После её обращения в МВД сотрудники полиции установили личности школьников.

Объявление о продаже было тут же удалено. По данному факту не было возбуждено административное дело, поскольку подростки не достигли возраста привлечения. Говорит Москва