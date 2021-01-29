Школьники в Бурятии попытались «продать» одноклассника через интернет
12:32 29.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Бурятии школьники попытались «продать» одноклассника через интернет. Инцидент произошёл в Кяхтинском районе. Подростки в шутку разместили объявление с фотографией на одной из онлайн-платформ.
Об этом в своём Facebook написала уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина. Она добавила, что об этом ей стало известно после сообщения одного из местных жителей. После её обращения в МВД сотрудники полиции установили личности школьников.
Объявление о продаже было тут же удалено. По данному факту не было возбуждено административное дело, поскольку подростки не достигли возраста привлечения. Говорит Москва
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