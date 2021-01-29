Челябинск признан городом с самым загрязненным воздухом в стране в 2020 году

18:40 Источник: Интерфакс

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании с губернаторами поручила снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух в 12 городах России, самыми загрязненными из них по итогам 2020 года оказались Челябинск, Нижний Тагил и Магнитогорск, сообщает пресс-служба вице-премьера.

"В 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году", - заявила в пятницу Абрамченко, которую цитирует пресс-служба.

В списке, приведенном Абрамченко, перечислены 12 городов по степени выраженности аэрогенных рисков: на первом месте Челябинск, далее - Нижний Тагил, Магнитогорск, на четвертом месте - Норильск и Новокузнецк, затем Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, на десятом месте - Чита и Медногорск.