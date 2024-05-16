Греция тайно отправляет 250 контейнеров с оружием и боеприпасами на Украину — СМИ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция скрытно переправляет через Румынию 250 контейнеров с оружием и боеприпасами на Украину, ответственность за транспортировку лежит на США. Об этом пишет греческая газета «Эфимерида тон синдактон» (Efimerida ton sintakton).

По ее утверждению, Греция отправляет военную помощь Киеву в виде боеприпасов или оружия неизвестного типа из Салоник через Румынию. Речь идет о 250 контейнерах, и 14 мая первые из них покинули станцию в Като-Гефира с первой остановкой в Румынии, хотя два месяца назад премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверял, что не подписывал никакого секретного соглашения с президентом Украины Владимиром Зеленским насчет вооружений, пишет издание.

Оно отмечает, что в порту Салоники перед Пасхой обсуждалось выделение портовой территории для перевалки оружия и боеприпасов, но в результате эта тема застопорилась из-за реакции портовых рабочих, которые поставили вопросы об опасности работ. Двойное «нет» перевозке опасных грузов сказали работники как порта Салоники, так и греческой железнодорожной компании Hellenic Train, которая отказалась предоставить собственные вагоны, отмечает газета.

В результате было найдено другое решение, и боеприпасы были доставлены колоннами небольших грузовиков в сопровождении полиции на станцию в Като-Гефира в муниципалитете Халкидонас, где находится промышленный парк, поблизости от которого проходят железнодорожные пути.

По словам издания, ответственность за транспортировку оружия и боеприпасов лежит на США. Они были переданы американским войскам, которые погрузили их в румынские вагоны. Из Румынии их доставят на Украину.