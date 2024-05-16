Греция тайно отправляет 250 контейнеров с оружием и боеприпасами на Украину — СМИ
16:12 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Греция скрытно переправляет через Румынию 250 контейнеров с оружием и боеприпасами на Украину, ответственность за транспортировку лежит на США. Об этом пишет греческая газета «Эфимерида тон синдактон» (Efimerida ton sintakton).
По ее утверждению, Греция отправляет военную помощь Киеву в виде боеприпасов или оружия неизвестного типа из Салоник через Румынию. Речь идет о 250 контейнерах, и 14 мая первые из них покинули станцию в Като-Гефира с первой остановкой в Румынии, хотя два месяца назад премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверял, что не подписывал никакого секретного соглашения с президентом Украины Владимиром Зеленским насчет вооружений, пишет издание.
Оно отмечает, что в порту Салоники перед Пасхой обсуждалось выделение портовой территории для перевалки оружия и боеприпасов, но в результате эта тема застопорилась из-за реакции портовых рабочих, которые поставили вопросы об опасности работ. Двойное «нет» перевозке опасных грузов сказали работники как порта Салоники, так и греческой железнодорожной компании Hellenic Train, которая отказалась предоставить собственные вагоны, отмечает газета.
В результате было найдено другое решение, и боеприпасы были доставлены колоннами небольших грузовиков в сопровождении полиции на станцию в Като-Гефира в муниципалитете Халкидонас, где находится промышленный парк, поблизости от которого проходят железнодорожные пути.
По словам издания, ответственность за транспортировку оружия и боеприпасов лежит на США. Они были переданы американским войскам, которые погрузили их в румынские вагоны. Из Румынии их доставят на Украину.
НОВОСТИ
- 16:40 16.05.2024
- При участии Сбера создадут первую программу по высшему образованию для специалистов горнолыжных курортов
- 16:32 16.05.2024
- От майских заморозков посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га
- 16:10 16.05.2024
- Сбер анонсировал серию лекций по искусственному интеллекту в регионах
- 16:00 16.05.2024
- Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова
- 15:32 16.05.2024
- Российские средства ПВО за сутки сбили три самолета МиГ-29 ВСУ
- 15:12 16.05.2024
- Лидер Словакии призвал приостановить в стране кампанию по выборам в Европарламент
- 15:00 16.05.2024
- Число выданных в РФ шенгенских виз сократилось почти в 10 раз по сравнению с 2019 годом
- 14:50 16.05.2024
- Сбер открыл специальную программу имени Николая Васёва
- 14:35 16.05.2024
- Прирост ВРП Татарстана от искусственного интеллекта оценивается в 345,8 миллиардов рублей к 2030 году
- 14:32 16.05.2024
- РФ и КНР будут обеспечивать бесперебойность расчетов между экономическими субъектами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать