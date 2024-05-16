При участии Сбера создадут первую программу по высшему образованию для специалистов горнолыжных курортов

16:40

Сбер и Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве для подготовки кадров туристской и горнолыжной индустрии. Оно предусматривает, что вуз в том числе будет обучать специалистов для всесезонного курорта Сбера «Манжерок» в Республике Алтай.

Основным направлением сотрудничества станет разработка и исполнение программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области гостеприимства, туризма и спорта. Также предусматривается создание научно-исследовательских работ, связанных с развитием индустрии гостеприимства и туристско-рекреационных комплексов.

Планируется создание первой в стране профильной образовательной программы, по которой будут обучаться специалисты и управленцы для горнолыжных курортов, в том числе для многопрофильных комплексов и всесезонных курортов.

Курорт Сбера «Манжерок» станет новым индустриальным партнером вуза в сфере спорта и гостеприимства. Сотрудники курорта будут проводить мастер-классы, совместные мероприятия и исследовательские проекты для студентов.

«Манжерок» уже готовит кадры по целевому принципу и сотрудничает с образовательными учреждениями. Так, в 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создан первый в Республике Алтай образовательно-производственный кластер, где курорт стал опорным работодателем. Согласно федеральному проекту, Горно-Алтайский политехнический колледж им. Гнездилова за три года подготовит для курорта Сбера «Манжерок» 560 специалистов.

РЭУ им. Г. В. Плеханова входит в топ-5 по востребованности выпускников у работодателей в рейтинге RAEX-100 вузов России. В университете созданы две профильные кафедры – кафедра менеджмента спорта и активного досуга и кафедра гостиничного и туристического менеджмента. Ежегодно проводятся научно-практические исследования, направленные на формирование и развитие спортивно-креативных кластеров, в том числе на базе горнолыжных комплексов. Разработана база данных «Потенциал формирования горнолыжных кластеров в регионах Российской Федерации». Успешно реализованы программы дополнительного профессионального образования «Стратегия развития и управления горнолыжными комплексами, горными территориями и туристско-рекреационными зонами» и «Развитие бизнеса и стратегии управления горнолыжными комплексами, горными территориями и туристско-рекреационными зонами».