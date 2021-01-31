Наводнение в Париже: Сена затопила многие набережные в городе

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продолжительные дожди во Франции привели к разливу Сены сразу в нескольких регионах страны, в том числе в столичном Иль-де-Франс. Как передает корр. ТАСС с места событий, в Париже затоплены многие набережные, в том числе у сада Тюильри, Лувра и музея Орсэ.

В связи с повышением уровня воды городские службы убрали с набережных передвижные кафе, скамейки и мусорные баки. Парижанам, проживающим на баржах, рекомендовано переставить в безопасное место автомобили, скутеры и велосипеды. Доступ ко многим набережным перекрыт.