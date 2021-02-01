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НОВОСТИ

В России проиндексировали социальные пособия

10:00 01.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России выросли социальные пособия. В соответствии с постановлением правительства, они проиндексированы на 4,9%.

Увеличение выплат коснулось инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся радиации или пострадавших на производстве, а также Героев Советского Союза и России и Героев труда.

Кроме того, выросли детские пособия, в том числе единовременная выплата при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком и единовременная выплата женщинам, которые встали на учёт в медорганизациях на ранних сроках беременности.  Говорит Москва

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