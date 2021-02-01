В России проиндексировали социальные пособия

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России выросли социальные пособия. В соответствии с постановлением правительства, они проиндексированы на 4,9%.

Увеличение выплат коснулось инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся радиации или пострадавших на производстве, а также Героев Советского Союза и России и Героев труда.

Кроме того, выросли детские пособия, в том числе единовременная выплата при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком и единовременная выплата женщинам, которые встали на учёт в медорганизациях на ранних сроках беременности. Говорит Москва