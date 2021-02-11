0
0
148
НОВОСТИ

Сбер предлагает держателям карт отказаться от пластика

16:16 11.02.2021

Клиенты Сбера, использующие мобильное приложение СберБанк Онлайн, могут моментально выпустить банковскую карту без пластикового носителя. Для этого при оформлении карты в приложении клиенту нужно только выбрать «Давайте без пластика». В случае необходимости заказать пластиковый носитель можно позже - нужно в приложении в настройках карты выбрать опцию «Заказать пластик к карте» и затем получить карту в банковском отделении. У карт без пластика есть немало достоинств – их можно использовать сразу после выпуска, не дожидаясь изготовления, доставки в банковское отделение и активации. Для того, чтобы оплачивать такой картой офлайн-покупки, нужен смартфон, умные часы, браслет или любой другой гаджет с поддержкой NFC.

Использование карт без пластикового носителя — будущее ежедневных расчетов потребителей, уверен и.о. директора дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалёв. По его словам, хотя отсутствие физического носителя никак не влияет на свойства карты, это значительно сокращает время на ее оформление и получение. «С развитием бесконтактных платежей классическая банковская карта постепенно уходит на задний план и теряет актуальность, - говорит Ковалев. - Мы всё активнее совершаем покупки онлайн, в торговых точках часто расплачиваемся смартфоном, умными часами, а с недавних пор благодаря новейшим биометрическим решениям оплаты по лицу достаточно одного взгляда в камеру. Уже многие наши клиенты, которые дистанционно активируют свои карты и вовсе не забирают ʺпластикʺ, а каждая десятая новая карта, которую открывают наши клиенты, именно цифровая. Таким образом, клиенты, выбирая карту без пластика, вносят свой небольшой, но важный вклад в сохранение окружающей среды».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 11.02.2021
Автобус с россиянами попал в ДТП в Норвегии
0
26
16:32 11.02.2021
ЕК улучшила свои ожидания по поводу восстановления мировой экономики в 2021 году
0
88
16:12 11.02.2021
ЕС начал обсуждение новых антироссийских санкций из-за ситуации с Навальным - Bloomberg
0
136
16:00 11.02.2021
Проект новой Конституции Белоруссии будет вынесен на референдум в 2022 году - Лукашенко
0
126
15:32 11.02.2021
Террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят боевиков для терактов в РФ - источник
0
181
15:22 11.02.2021
В Подмосковье мобилизовано рекордное число техники на период снегопадов
0
182
15:12 11.02.2021
Учебники под редакцией Мединского могут появиться в российских школах
0
209
15:00 11.02.2021
Премьер Польши призвал не допустить завершение реализации проекта "Северный поток 2"
0
258
14:32 11.02.2021
Более 40% украинцев считают закрытие телеканалов ошибочным шагом - опрос
0
260
14:12 11.02.2021
Порядка 1,5% населения ЕС прошли вакцинацию от коронавируса - еврокомиссар
0
255

Возврат к списку