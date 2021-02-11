Сбер предлагает держателям карт отказаться от пластика

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Клиенты Сбера, использующие мобильное приложение СберБанк Онлайн, могут моментально выпустить банковскую карту без пластикового носителя. Для этого при оформлении карты в приложении клиенту нужно только выбрать «Давайте без пластика». В случае необходимости заказать пластиковый носитель можно позже - нужно в приложении в настройках карты выбрать опцию «Заказать пластик к карте» и затем получить карту в банковском отделении. У карт без пластика есть немало достоинств – их можно использовать сразу после выпуска, не дожидаясь изготовления, доставки в банковское отделение и активации. Для того, чтобы оплачивать такой картой офлайн-покупки, нужен смартфон, умные часы, браслет или любой другой гаджет с поддержкой NFC.

Использование карт без пластикового носителя — будущее ежедневных расчетов потребителей, уверен и.о. директора дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалёв. По его словам, хотя отсутствие физического носителя никак не влияет на свойства карты, это значительно сокращает время на ее оформление и получение. «С развитием бесконтактных платежей классическая банковская карта постепенно уходит на задний план и теряет актуальность, - говорит Ковалев. - Мы всё активнее совершаем покупки онлайн, в торговых точках часто расплачиваемся смартфоном, умными часами, а с недавних пор благодаря новейшим биометрическим решениям оплаты по лицу достаточно одного взгляда в камеру. Уже многие наши клиенты, которые дистанционно активируют свои карты и вовсе не забирают ʺпластикʺ, а каждая десятая новая карта, которую открывают наши клиенты, именно цифровая. Таким образом, клиенты, выбирая карту без пластика, вносят свой небольшой, но важный вклад в сохранение окружающей среды».