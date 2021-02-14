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Экс-президент США Дональд Трамп избежал импичмента

09:13 14.02.2021 Источник: Интерфакс

Сторонники объявления импичмента экс-президенту США Дональду Трампу не смогли набрать достаточного количества голосов в ходе голосования в сенате, которое транслировалось на его сайте.

Все 50 сенаторов-демократов на голосовании сочли Трампа виновным, с ними согласились 7 коллег-республиканцев, однако их голосов не хватило, чтобы объявить импичмент экс-президенту США, поскольку для этого необходима поддержка минимум двух третей голосующих.

Однако 43 республиканца проголосовали против импичмента. Одним из их аргументов было то, что объявлять импичмент человеку, который и так уже не является президентом США, противоречит конституции.

Таким образом, с Трампа снимаются обвинения в подстрекательстве демонстрантов к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

При этом лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "несмотря на результаты голосования", Трамп "заслуживает быть осуждённым - в суде общественного мнения". Более того, он подчеркнул, что "отказ осудить Дональда Трампа останется полным позора голосованием в истории сената Соединенных Штатов".

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, несмотря на то, что проголосовал против объявления Трампу импичмента, заявил, что "нет сомнений в том, что президент Трамп несёт ответственность с практической и моральной точки зрения за провоцирование" событий 6 января.

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