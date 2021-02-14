Небольшой снег и метель прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье
09:22 14.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, небольшой снег, метель, гололедица и до 14 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура днем в городе составит от 12 до 14 градусов мороза, ночью с воскресенья на понедельник похолодает до минус 22 градусов.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/ с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.
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