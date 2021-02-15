Билл Гейтс намерен инвестировать $2 млрд в борьбу с изменением климата
12:32 15.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Билл Гейтс заявил о планах инвестировать $2 млрд в борьбу с изменением климата. По словам основателя Microsoft, он собирается направить эту сумму в ближайшие пять лет.
В интервью немецкой газете Handelsblatt глава корпорации рассказал, что хочет вложить средства в стартап-компании и разные проекты. Билл Гейтс отметил, что считает возможным предотвратить климатическую катастрофу при помощи инновационных технологий.
Кроме этого он призвал увеличить в пять раз глобальные государственные инвестиции в научные исследования — минимум до 110 миллиардов долларов в год. Бизнесмен считает, что эти деньги необходимо направить на развитие в мире возобновляемых источников энергии. Говорит Москва
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