Систему подбора кадров в силовых ведомствах раскритиковали в профсоюзе полиции

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В профсоюзе полиции раскритиковали систему подбора кадров в силовых ведомствах. Ранее СМИ со ссылкой на источники в Росгвардии сообщили, что в течение последних пару месяцев десять генералов решили уволиться из ведомства.

По последним данным, несколько увольнений уже состоялись, по другим — решение ещё не принято. «Коммерсантъ» пишет, что этих генералов условно можно отнести к команде бывшего первого замглавы службы генерал-полковника Сергея Меликова, который в 2020 году стал временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Предполагается, что отставники намерены связать свою дальнейшую карьеру с Меликовым в качестве чиновников или представителей законодательных органов.

Глава столичного межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что в полиции и Росгвардии работники подбираются не по профессиональным навыкам, а по преданности руководству.

«Они когда-то пришли с ним, а теперь уходят с ним. Естественно, это всё отрицательно сказывается на службе, потому что люди на службу должны подбираться по профессиональному признаку, а не по признаку личной преданности.

У нас нет системы подбора и расстановки кадров. Кадры решают всё. Ещё Сталин говорил. А у нас кадры подбираются так: ты мне предан — я с тобой, может быть воровал, может быть, нет — какой ты там профессионал, меня не волнует. Главное то, что ты будешь выполнять все мои указания. Такая ситуация не только в полиции, в Росгвардии. Такая система, к сожалению, везде».