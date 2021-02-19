Москвичи смогут проголосовать на "Активном гражданине" за памятник на Лубянке

16:26

В Москве определились со списком исторических фигур, памятник которым может появиться на Лубянской площади. По словам председателя столичной Общественной палаты Константина Ремчукова, список будет коротким. «Мы обсудили довольно внимательно это предложение и решили, что мы ограничимся теми именами, которые лежали в основе инициации этого процесса, а именно - мы вынесем на общемосковский опрос два объекта: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому», - отметил Ремчуков.

По его словам, опрос горожан будет проводиться на платформе онлайн-опросов «Активный гражданин».

«Мы хотим, чтобы опрос москвичей продолжался девять полных дней: с 25 февраля по 5 марта», - заявил председатель Общественной палаты. На основе городского штаба по наблюдению за выборами в Общественной палате будет создана специальная рабочая группа, которая будет следить за ходом опроса.