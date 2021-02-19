0
0
353
НОВОСТИ

Москвичи смогут проголосовать на "Активном гражданине" за памятник на Лубянке

16:26 19.02.2021

В Москве определились со списком исторических фигур, памятник которым может появиться на Лубянской площади. По словам председателя столичной Общественной палаты Константина Ремчукова, список будет коротким. «Мы обсудили довольно внимательно это предложение и решили, что мы ограничимся теми именами, которые лежали в основе инициации этого процесса, а именно - мы вынесем на общемосковский опрос два объекта: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому», - отметил Ремчуков.

По его словам, опрос горожан будет проводиться на платформе онлайн-опросов «Активный гражданин».

«Мы хотим, чтобы опрос москвичей продолжался девять полных дней: с 25 февраля по 5 марта», - заявил председатель Общественной палаты. На основе городского штаба по наблюдению за выборами в Общественной палате будет создана специальная рабочая группа, которая будет следить за ходом опроса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 19.02.2021
Байден не планирует приглашать Россию присоединиться к формату G7 - СМИ
0
164
22:00 19.02.2021
В Крыму рассчитывают, что обильный снегопад позволит наполнить водохранилища
0
176
21:10 19.02.2021
Премьер Словакии настаивает на покупке "Спутника V"
0
218
21:00 19.02.2021
Маркон: Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией
0
207
20:50 19.02.2021
Лавров: Европа тоже хочет быть хозяином в доме, но ей указывают на ее место
0
230
20:40 19.02.2021
Важно выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России - Меркель
0
242
20:30 19.02.2021
Германия готова сохранить свое военное присутствие в Афганистане
0
224
20:20 19.02.2021
Меркель: В последние годы "не удалось продвинуться вперед в деле сохранения территориальной целостности Украины"
0
262
20:05 19.02.2021
Байден: Россия "пытается ослабить европейский проект и НАТО"
0
259
20:00 19.02.2021
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене
0
254

Возврат к списку