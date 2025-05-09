Путин отмети, что долг россиян - быть достойными бессмертного подвига ветеранов
14:45 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поздравляю вас со знаменательным, поистине историческим событием — 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в поздравлении, текст которого размещен на сайте Московской (городской) епархии Русской православной церкви.
Президент отметил, что мужество, воля и непоколебимая сила духа помогли отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, победить нацизм, спасти Европу и мир. Кроме того, глава государства добавил, что граждане РФ должны быть достойными бессмертного подвига ветеранов, назвав это нравственным и патриотическим долгом. «Наш нравственный, патриотический долг — быть достойными их бессмертного подвига, с честью служить России», — добавил Путин.
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