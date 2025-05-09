Путин отмети, что долг россиян - быть достойными бессмертного подвига ветеранов

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства, в частности, отметил, что долг граждан РФ — быть достойными подвига героев войны.



«Поздравляю вас со знаменательным, поистине историческим событием — 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в поздравлении, текст которого размещен на сайте Московской (городской) епархии Русской православной церкви.



Президент отметил, что мужество, воля и непоколебимая сила духа помогли отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, победить нацизм, спасти Европу и мир. Кроме того, глава государства добавил, что граждане РФ должны быть достойными бессмертного подвига ветеранов, назвав это нравственным и патриотическим долгом. «Наш нравственный, патриотический долг — быть достойными их бессмертного подвига, с честью служить России», — добавил Путин.









