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Решения Трампа вредят свободной торговле и сотрудничеству - Лула да Силва

17:30 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тарифная политика администрации президента США Дональда Трампа оказывает негативное воздействие на свободную торговлю и многостороннее сотрудничество в мире. Она также угрожает суверенитету свободных и независимых государств, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

«Решения, которые принял и озвучил президент Соединенных Штатов, их тарифная политика закапывают свободную торговлю и многостороннее сотрудничество. <…> Это также вредит суверенитету свободных государств», — подчеркнул бразильский лидер.

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