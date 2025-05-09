Решения Трампа вредят свободной торговле и сотрудничеству - Лула да Силва
17:30 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Решения, которые принял и озвучил президент Соединенных Штатов, их тарифная политика закапывают свободную торговлю и многостороннее сотрудничество. <…> Это также вредит суверенитету свободных государств», — подчеркнул бразильский лидер.
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