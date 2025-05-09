Решения Трампа вредят свободной торговле и сотрудничеству - Лула да Силва

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тарифная политика администрации президента США Дональда Трампа оказывает негативное воздействие на свободную торговлю и многостороннее сотрудничество в мире. Она также угрожает суверенитету свободных и независимых государств, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.



«Решения, которые принял и озвучил президент Соединенных Штатов, их тарифная политика закапывают свободную торговлю и многостороннее сотрудничество. <…> Это также вредит суверенитету свободных государств», — подчеркнул бразильский лидер.



