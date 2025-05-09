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НОВОСТИ

Более 2 миллионов героев пройдет в «Бессмертном полку онлайн»

14:30 09.05.2025

В год 80-летия Победы более 2 миллионов человек из России и других стран подали заявки на участие в проекте «Бессмертный полк Онлайн» и загрузили истории героев своих семей для участия в шествии. Каждая анкета прошла модерацию силами более 5 000 добровольцев и историков. Уже в пятый раз технологическим партнером шествия выступает Сбер.
Цифровое шествие в этом году пройдет в обновлённом формате — ещё более персональном, масштабном и технологичном. Сегодня, 9 мая, с 12:00 по местному времени каждый участник увидит своего героя в начале трансляции. Добавлены новые интерактивные возможности: можно отслеживать движение колонны, переключаться между потоками и отправлять ссылку на трансляцию родным и друзьям. Среди нововведений — функция «Связаться с потомком»: она позволяет передать свои контакты автору страницы другого героя и наладить общение с семьей другого ветерана. Такая инициатива сближает поколения и поддерживает живую память о подвигах.
Каждый третий участник акции отредактировал и сделал цветным фотографию своего героя с помощью нейросети Kandinsky от Сбера, что позволяет оживить исторические снимки и сделать их более доступными для современных зрителей.
К 80-летию Победы Сбер опубликовал ролик «Помните», для которого оживил архивные фотографии героев, ставших частью акции «Бессмертный полк». В основе ролика - строки из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского.
С помощью технологий нейросетей архивные фотографии героев оживают, передавая через визуальные сцены масштаб и цену Победы. Ролик построен на сочетании архивной хроники и стихотворного текста, создавая эмоциональный образ войны и её наследия через глаза тех, кто прошёл сквозь неё.
Проект «Бессмертный полк Онлайн» реализуется Сбером с 2020 года и за это время объединил миллионы участников, сделав память о героях Великой Отечественной войны частью цифровой культуры. В этом году проект продолжает свою миссию по сохранению живой связи с историей через современные технологии и участие людей.

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