Киеву не обещали членсво в НАТО как часть мирного договора - Рютте
15:45 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«НАТО обещала Украине необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения. Мы считаем, что это вопрос на более долгосрочную перспективу», — сказал он, отвечая на вопрос, поддерживают ли они с Мерцем приглашение Украины в альянс как часть «гарантий безопасности после конфликта с Россией».
НОВОСТИ
- 15:35 09.05.2025
- За сутки ВСУ 19 раз обстреляли территорию Белгородской области
- 14:45 09.05.2025
- Путин отмети, что долг россиян - быть достойными бессмертного подвига ветеранов
- 14:30 09.05.2025
- Более 2 миллионов героев пройдет в «Бессмертном полку онлайн»
- 12:40 09.05.2025
- В Молдавии полиция задерживает автобусы с участниками «Бессмертного полка»
- 12:30 09.05.2025
- Парад в Санкт-Петербурге завершила выставка-реконструкция «Ленинградская Победа»
- 11:30 09.05.2025
- В Москве 9 мая ожидается облачная погода без осадков - синоптик
- 10:40 09.05.2025
- Перед Парадом Путин лично встретил иностранных гостей в Кремле
- 10:30 09.05.2025
- В Дели усилена охрана правительственных зданий и иностранных посольств
- 10:15 09.05.2025
- На Красной площади начался Парад посвященный 80-летию Победы
- 09:20 09.05.2025
- Возобновились атаки Пакистана по северным районам Индии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать