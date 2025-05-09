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Киеву не обещали членсво в НАТО как часть мирного договора - Рютте

15:45 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не обещала Украине членство в альянсе как часть соглашения по мирному завершению конфликта с Россией, это вопрос на долгосрочную перспективу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, который находится в Брюсселе со своим первым официальным визитом.

«НАТО обещала Украине необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения. Мы считаем, что это вопрос на более долгосрочную перспективу», — сказал он, отвечая на вопрос, поддерживают ли они с Мерцем приглашение Украины в альянс как часть «гарантий безопасности после конфликта с Россией».


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