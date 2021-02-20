Минфин предложил распространить льготную ипотеку на строительство частных домов

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ предложил распространить льготную программу "Семейная ипотека" на строительство частных домов, следует из сообщения министерства.

"Изменения предлагается внести в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке", - отмечается в сообщении.