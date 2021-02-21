Макрон: НАТО продолжает бороться с геополитической логикой, которой больше нет
11:00 21.02.2021 Источник: Газета.Ru
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал борьбу с НАТО, так как эта организация больше не актуальна. Он напомнил, что Североатлантический альянс был создан в качестве противостояния Варшавскому договору, которого больше нет.
«Иногда мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу», — заявил Макрон газете Financial Times.
Также французский лидер негативно оценил деятельность Совета Безопасности ООН, который «перестал работать» как средство разрешения крупных региональных конфликтов.
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