Макрон: НАТО продолжает бороться с геополитической логикой, которой больше нет

11:00 Источник: Газета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал борьбу с НАТО, так как эта организация больше не актуальна. Он напомнил, что Североатлантический альянс был создан в качестве противостояния Варшавскому договору, которого больше нет.

«Иногда мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу», — заявил Макрон газете Financial Times.

Также французский лидер негативно оценил деятельность Совета Безопасности ООН, который «перестал работать» как средство разрешения крупных региональных конфликтов.