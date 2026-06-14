Путин в День России проводит в Кремле встречу с военнослужащими - участниками СВО

17:06 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин в День России проводит в Кремле встречу с военнослужащими - участниками специальной военной операции.

"С удовольствием услышу ваше мнение, ваши оценки о том, что и как происходит и что, по вашему мнению, нужно было бы сделать для того, чтобы задачи решались ещё в более ясном, понятном ключе и с максимальным для родины результатом", - сказал Путин в начале встречи с военнослужащими в пятницу.

На встрече с участниками СВО глава государства предложил почтить память погибшего героя России Нарана Очир-Горяева минутой молчания.