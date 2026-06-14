0
0
1171
НОВОСТИ

Путин в День России проводит в Кремле встречу с военнослужащими - участниками СВО

17:06 12.06.2026 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин в День России проводит в Кремле встречу с военнослужащими - участниками специальной военной операции.

"С удовольствием услышу ваше мнение, ваши оценки о том, что и как происходит и что, по вашему мнению, нужно было бы сделать для того, чтобы задачи решались ещё в более ясном, понятном ключе и с максимальным для родины результатом", - сказал Путин в начале встречи с военнослужащими в пятницу.

На встрече с участниками СВО глава государства предложил почтить память погибшего героя России Нарана Очир-Горяева минутой молчания.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

18:58 14.06.2026
Путин поздравил Трампа с 80-летием по телефону, беседа в целом длилась около часа - Ушаков
0
5
18:25 14.06.2026
Трамп: Произошедшая этим утром атака [Изряиля] на Бейрут не должна была произойти...
0
111
18:10 14.06.2026
Американские военные могут разминировать Ормузский пролив за месяц – глава Пентагона
0
139
17:40 14.06.2026
Партия Пашиняна по итогам выборов в Армении получила право единолично сформировать правительство
0
207
14:30 14.06.2026
Украина эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки – МО РФ
0
438
13:15 14.06.2026
Фараж пообещал в случае прихода к власти выселить всех иностранцев из соцжилья
0
489
11:45 14.06.2026
СМИ сообщили о целях визита делегации Катара в Тегеран
0
583
11:35 14.06.2026
Огромный участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды не замерз, как обычно
0
625
09:37 14.06.2026
В Москву пришли дожди, прохлада и снижение ночной температуры воздуха примерно до +9, +13С
0
607
09:15 14.06.2026
Почти две с половиной сотни дронов уничтожено над регионами России - Минобороны РФ
0
659

Возврат к списку