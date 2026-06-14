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В комитете по обороне Швеции считают, что столкновение РФ и НАТО может, якобы, произойти «относительно скоро»

11:45 12.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет по обороне Швеции в своем докладе предложил исходить из того, что военные действия между Россией и НАТО могут якобы начаться «относительно скоро». В комитет входят представители восьми парламентских партий, эксперты и специалисты из правительственных учреждений и органов власти.

В документе, который определяет будущее направление развития обороны королевства, утверждается, что «военные действия России, например для проверки сплоченности и авторитета НАТО в соответствии со статьей 5, должны начаться относительно скоро», но при этом оговаривается, что развитие ситуации зависит от неких «благоприятных политических условий» для Москвы.

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