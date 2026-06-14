Премьер-министр Армении поздравил президента РФ с Днем России
12:30 12.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России, выразив убеждение, что обоюдная готовность сторон к открытому и конструктивному диалогу будут и далее укреплять армяно-российское взаимодействие.
«Убежден, что многогранные связи народов Республики Армения и Российской Федерации, а также обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга, будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия и использованию всего спектра возможностей сотрудничества между нашими странами», — говорится в послании армянского премьера, которое приводит его пресс-служба.
«Примите мои поздравления по случаю государственного праздника Российской Федерации — Дня России. Этот знаменательный праздник олицетворяет ответственность граждан Российской Федерации за будущее своей страны, а также стремление дружественного российского народа к самостоятельному выбору пути развития государства», — отмечается в послании.
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