НАТО собирается «оптимизировать и адаптировать» численность сил в Косове

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс в следующем году впервые приступит к сокращению основного состава Сил НАТО для Косова (СДК, KFOR) в связи с улучшившейся обстановкой в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении командования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, базирующегося в бельгийском городе Монс.

«Ситуация в сфере безопасности в Косове остается в целом стабильной, НАТО приступит к оптимизации СДК и постепенно адаптирует их численность в течение следующего года», — сообщило командование.