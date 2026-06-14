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НАТО собирается «оптимизировать и адаптировать» численность сил в Косове

12:35 12.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс в следующем году впервые приступит к сокращению основного состава Сил НАТО для Косова (СДК, KFOR) в связи с улучшившейся обстановкой в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении командования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, базирующегося в бельгийском городе Монс.

«Ситуация в сфере безопасности в Косове остается в целом стабильной, НАТО приступит к оптимизации СДК и постепенно адаптирует их численность в течение следующего года», — сообщило командование.

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