Путин: [в зоне СВО] мы не так быстро, как нам хотелось бы, но все-таки идем вперед каждый день
17:26 12.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска в зоне СВО продвигаются вперед каждый день, постепенно беря под контроль новые территории, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас все получается, мы не так быстро, как нам хотелось бы, но все-таки идем вперед каждый день, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого, в этом не должно быть ни у кого сомнений", - сказал Путин на встрече с военнослужащими-участниками СВО в пятницу.
Он заявил, что хотел бы дать "всем совет": "Никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать".
"Давайте жить дружно, давайте решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы, которые они пытались до сих пор ставить", - подчеркнул президент РФ.
"Мы готовы вести эти переговоры, но с учетом наших национальных интересов, причем не только с сегодняшнего дня, но и на историческую перспективу", - добавил Путин.
Новости
- 18:58 14.06.2026
- Путин поздравил Трампа с 80-летием по телефону, беседа в целом длилась около часа - Ушаков
- 18:25 14.06.2026
- Трамп: Произошедшая этим утром атака [Изряиля] на Бейрут не должна была произойти...
- 18:10 14.06.2026
- Американские военные могут разминировать Ормузский пролив за месяц – глава Пентагона
- 17:40 14.06.2026
- Партия Пашиняна по итогам выборов в Армении получила право единолично сформировать правительство
- 14:30 14.06.2026
- Украина эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки – МО РФ
- 13:15 14.06.2026
- Фараж пообещал в случае прихода к власти выселить всех иностранцев из соцжилья
- 11:45 14.06.2026
- СМИ сообщили о целях визита делегации Катара в Тегеран
- 11:35 14.06.2026
- Огромный участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды не замерз, как обычно
- 09:37 14.06.2026
- В Москву пришли дожди, прохлада и снижение ночной температуры воздуха примерно до +9, +13С
- 09:15 14.06.2026
- Почти две с половиной сотни дронов уничтожено над регионами России - Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать