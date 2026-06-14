Путин: [в зоне СВО] мы не так быстро, как нам хотелось бы, но все-таки идем вперед каждый день

17:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в зоне СВО продвигаются вперед каждый день, постепенно беря под контроль новые территории, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас все получается, мы не так быстро, как нам хотелось бы, но все-таки идем вперед каждый день, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого, в этом не должно быть ни у кого сомнений", - сказал Путин на встрече с военнослужащими-участниками СВО в пятницу.

Он заявил, что хотел бы дать "всем совет": "Никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать".

"Давайте жить дружно, давайте решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы, которые они пытались до сих пор ставить", - подчеркнул президент РФ.

"Мы готовы вести эти переговоры, но с учетом наших национальных интересов, причем не только с сегодняшнего дня, но и на историческую перспективу", - добавил Путин.