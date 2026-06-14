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В ближайшие два месяца стоит установить какой-то контакт с Россией - Стубб

20:00 12.06.2026 Источник: Интерфакс

Президент Финляндии Александр Стубб высказался за налаживание контактов Европейского союза с Россией в ближайшие месяцы, сообщает в пятницу газета Helsingin Sanomat.

"Лично я бы оценил: если не в ближайшие недели, то в ближайшие два месяца стоит установить какой-то контакт", - цитирует Стубба газета.

По его словам, дебаты о начале европейского диалога с Россией с целью прекращения боевых действий на Украине в последние дни усилились. "Этот вопрос будет поднят на следующей неделе на встрече G7 во Франции, а затем на саммите ЕС", - сказал президент Финляндии.

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