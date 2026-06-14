Рубио от лица США поздравил российский народ с Днем России

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон настроен на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине и выстраивание более конструктивных отношений с Москвой. Об этом говорится в тексте поздравления госсекретаря США Марко Рубио по случаю Дня России.

«От лица Соединенных Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днем России!» — отмечается в документе.

«Соединенные Штаты сохраняют приверженность продвижению мирного урегулирования [конфликта] России и Украины. Мы по-прежнему надеемся на то, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему российского народа, а также к более конструктивным отношениям между двумя нашими странами», — добавил глава внешнеполитического ведомства.