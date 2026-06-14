США помогли построить и финансировали более 40 биолабораторий - Нацразведка США
20:20 12.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты помогли создать на Украине свыше 40 биолабораторий, связанных с американским военно-промышленным комплексом. Об этом говорится в рассекреченных материалах, обнародованных аппаратом директора Национальной разведки США Тулси Габбард.
«Украина: построено и поддержано свыше 40 лабораторий», — гласит поясняющая надпись на одном из этих документов. Он также содержит карту Украины, показывающую расположение как минимум части таких объектов. Причем объект в Одессе маркирован как место «хранения биологического оружия». Никаких дополнительных сведений на этот счет не приводится.
«Украинские лаборатории: паутина связей с промышленностью США, относящейся к защите в биологической войне», — написано на другом документе, опубликованном аппаратом руководителя американской нацразведки. «Соединенные Штаты платили украинским ученым за изучение генома высокопатогенного птичьего гриппа и других очень заразных вирусов в лабораториях с биологической изоляцией, за которые тоже заплатило американское правительство», — пишут составители документа. Они уточняют, что исследования в этих лабораториях велись с использованием возбудителей сибирской язвы, туляремии, туберкулеза, чумы, чумы свиней и других.
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