20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты помогли создать на Украине свыше 40 биолабораторий, связанных с американским военно-промышленным комплексом. Об этом говорится в рассекреченных материалах, обнародованных аппаратом директора Национальной разведки США Тулси Габбард.

«Украина: построено и поддержано свыше 40 лабораторий», — гласит поясняющая надпись на одном из этих документов. Он также содержит карту Украины, показывающую расположение как минимум части таких объектов. Причем объект в Одессе маркирован как место «хранения биологического оружия». Никаких дополнительных сведений на этот счет не приводится.

«Украинские лаборатории: паутина связей с промышленностью США, относящейся к защите в биологической войне», — написано на другом документе, опубликованном аппаратом руководителя американской нацразведки. «Соединенные Штаты платили украинским ученым за изучение генома высокопатогенного птичьего гриппа и других очень заразных вирусов в лабораториях с биологической изоляцией, за которые тоже заплатило американское правительство», — пишут составители документа. Они уточняют, что исследования в этих лабораториях велись с использованием возбудителей сибирской язвы, туляремии, туберкулеза, чумы, чумы свиней и других.