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На "Аллее звезд" Троекуровского кладбища похоронят служенную артистку РСФСР Екатерину Градову

14:20 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Градовой пройдет 24 февраля, ее похоронят на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Градова, известная по роли радистки Кэт из "Семнадцати мгновений весны", умерла 22 февраля на 75-м году жизни, сообщила ранее ее дочь - актриса Мария Миронова.

"Прощание состоится завтра. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, ее похоронят на 16-й аллее - "Аллее звезд", нам удалось добиться этого, - сказал Варшавер и добавил, что помогает семье с организацией похорон. Дочь Градовой Мария Миронова служит в театре "Ленком".

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора Георгия Александровича Градова и актрисы Театра им. Гоголя Раисы Ивановны Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Актриса была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария Миронова также стала актрисой театра и кино.

Градова начала карьеру в театре, однако наибольшую известность получила как киноактриса, когда в 1973 году на экраны вышел телефильм "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт.

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