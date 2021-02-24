В Госдуме назвали ложью слова Пашиняна о неэффективности «Искандеров»

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме обвинили Пашиняна во лжи после его слов о неэффективности «Искандеров». Накануне премьер-министр Армении подверг сомнению работу российских ракетных комплексов.

По его словам, они «не взорвались или взорвались лишь на десять процентов». Так Никол Пашинян прокомментировал заявление бывшего президента Сержа Саргсяна, что армянская армия могла бы применить «Искандеры» на четвёртый день войны в Карабахе осенью прошлого года.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал мнение армянского политика. Он отметил, что таким образом Пашинян решил подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе.

«Когда человек ищет, чтобы он был невиновен, он и «Искандеры» приплетёт, и армянский народ виноват, и военные виноваты. Это, конечно, не соответствует действительности. «Искандеры» у нас — это очень высокоточное оружие, оно проявилось уже неоднократно в различных учениях. Это просто абсолютная ложь [слова Пашиняна — прим.ГМ] и даже не подлежит никакому сомнению. Недаром Запад часто говорит по поводу, чтобы мы внесли в переговорный процесс как раз эти ракеты малой дальности. В Сирии они применялись очень точно и неоднократно. Я, мягко сказать, не соглашусь с этим мнением товарища Пашиняна».

Война в Карабахе окончилась принятием совместного заявления Армении, Азербайджана и России. Согласно документу, Ереван передал Баку несколько территорий, в регион вошли российские миротворцы.