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НОВОСТИ

В Пакистане появится полицейское подразделение на роликах

17:40 25.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пакистанские полицейские будут работать на роликах. Новые подразделения силовиков начнут работать в городе Карачи. Отмечается, что это должно помочь правоохранителям эффективнее бороться с преступностью на улицах, сообщила газета Dawn.

В частности, полицейские смогут эффективнее преследовать преступников на мотоциклах в городе с населением в 20 млн человек.

Пока «силовиков на роликах» насчитывается лишь 20 человек. Они проходят усиленные тренировки по езде на роликовых коньках и учатся на них управляться с огнестрельным оружием. Планируется, что их служба официально начнётся в марте.

Полицейских будут направлять в общественные места, где чаще всего происходят кражи и нападения.  Говорит Москва

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