В Пакистане появится полицейское подразделение на роликах
17:40 25.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Пакистанские полицейские будут работать на роликах. Новые подразделения силовиков начнут работать в городе Карачи. Отмечается, что это должно помочь правоохранителям эффективнее бороться с преступностью на улицах, сообщила газета Dawn.
В частности, полицейские смогут эффективнее преследовать преступников на мотоциклах в городе с населением в 20 млн человек.
Пока «силовиков на роликах» насчитывается лишь 20 человек. Они проходят усиленные тренировки по езде на роликовых коньках и учатся на них управляться с огнестрельным оружием. Планируется, что их служба официально начнётся в марте.
Полицейских будут направлять в общественные места, где чаще всего происходят кражи и нападения. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 18:30 25.02.2021
- Адвокатам не сказали, куда отправили Навального из столичного СИЗО-1
- 18:15 25.02.2021
- Писатель Егор Холмогоров высказался за установку памятника князю Александру Невскому на Лубянке
- 17:57 25.02.2021
- Депутат МГД Герасимов: Памятник Александру Невскому на Лубянке сможет консолидировать общество
- 17:12 25.02.2021
- В Японии разрешили береговой охране стрелять по иностранным кораблям у островов Сенкаку
- 17:02 25.02.2021
- En+ Group начала замену шести рабочих колес гидроагрегатов на Братской ГЭС
- 17:00 25.02.2021
- Пашинян потребовал от президента Армении немедленно уволить начальника Генштаба ВС
- 16:52 25.02.2021
- Сбербанк стал лучшим эквайером Европы
- 16:32 25.02.2021
- Все школьники Эстонии обязаны учиться на эстонском языке - президент страны
- 16:12 25.02.2021
- В России занято более 120 тыс. из 156 тыс. коек для пациентов с коронавирусом - Мурашко
- 16:00 25.02.2021
- Пашинян заявил, у бывших властей есть сторонники в рядах ВС, которые должны уйти из армии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать