В феврале могут вырасти продажи автомобилей в Китае
19:25 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столь высокий показатель роста объясняется низким уровнем продаж в феврале прошлого года из-за пандемии COVID-19. В то же время объем февральских продаж по сравнению с показателем января этого года будет ниже на 44,9%, прогнозируют в ассоциации. Отрицательная динамика в сравнении с январем связана с низким спросом из-за новогодних праздников.
Согласно официальным данным, в 2020 году в общей сложности в Китае было реализовано 25,31 млн автомобилей, что на 1,9% меньше по сравнению с показателем 2019 года. Объем производства за прошлый год на местном рынке составил 25,23 млн автомобилей. Спад оказался в пределах 2%.
В 2021 году, согласно прогнозу Китайской ассоциации автомобильной промышленности, общий объем продаж должен вырасти на 4% и превысить 26 млн автомобилей.
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