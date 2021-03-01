Трамп заявил, что может "побить демократов в третий раз"
08:56 01.03.2021 Источник: РОСБАЛТ
Экс-президент США Дональд Трамп допустил вероятность участия в президентских выборах 2024 года. Во время своего выступления на конференции республиканцев-консерваторов во Флориде он в очередной раз заявил о том, что якобы одержал победу на выборах 2020 года.
Он также предположил, что на следующих выборах демократы «решительно проиграют». «Вообще-то они только что проиграли Белый дом. Но кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз», — добавил Трамп.
Экс-президент также сообщил, что не намерен создавать новую политическую партию. По его словам, Республиканская партия «объединится и станет сильнее, чем прежде».
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