Трамп заявил, что может "побить демократов в третий раз"

08:56 Источник: РОСБАЛТ

Экс-президент США Дональд Трамп допустил вероятность участия в президентских выборах 2024 года. Во время своего выступления на конференции республиканцев-консерваторов во Флориде он в очередной раз заявил о том, что якобы одержал победу на выборах 2020 года.

Он также предположил, что на следующих выборах демократы «решительно проиграют». «Вообще-то они только что проиграли Белый дом. Но кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз», — добавил Трамп.

Экс-президент также сообщил, что не намерен создавать новую политическую партию. По его словам, Республиканская партия «объединится и станет сильнее, чем прежде».