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Минэкономики считает аналитику Bloomberg по ценам на продукты спекулятивной

09:20 01.03.2021 Источник: Коммерсант.ru

Аналитика агентства Bloomberg, включившего Россию в список стран, в которых дальнейший рост цен на продукты может привести к протестам, спекулятивная, заявило Минэкономики России. По сообщению министерства, оно вместе с Росстатом и Федеральной налоговой службой (ФНС) отслеживают цены на продовольствие.

«Подобная аналитика (Bloomberg. — “Ъ”) носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние»,— указано в сообщении на сайте Минэкономики.  Коммерсантъ

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