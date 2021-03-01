Минэкономики считает аналитику Bloomberg по ценам на продукты спекулятивной

09:20 Источник: Коммерсант.ru

Аналитика агентства Bloomberg, включившего Россию в список стран, в которых дальнейший рост цен на продукты может привести к протестам, спекулятивная, заявило Минэкономики России. По сообщению министерства, оно вместе с Росстатом и Федеральной налоговой службой (ФНС) отслеживают цены на продовольствие.

«Подобная аналитика (Bloomberg. — “Ъ”) носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние»,— указано в сообщении на сайте Минэкономики. Коммерсантъ