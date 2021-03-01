ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом впервые за семь недель. Об этом заявил в понедельник на брифинге генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается, - отметил он. - В четырех из шести регионах зафиксирован рост".