ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире
20:40 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом впервые за семь недель. Об этом заявил в понедельник на брифинге генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается, - отметил он. - В четырех из шести регионах зафиксирован рост".
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