0
0
141
НОВОСТИ

США намерены на этой неделе ввести санкции против РФ из-за ситуации с Навальным - CNN

21:20 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести ограничительные меры в отношении России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального уже на текущей неделе. Об этом в понедельник сообщил телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники в администрации.

По его сведениям, введение санкций будет происходить в координации с Европейским союзом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 01.03.2021
В Совете по Правам Человека при ООН призвали начать международное расследование отравления Навального - СМИ
0
72
22:00 01.03.2021
Рекордно низкое число американцев положительно относится к России и Китаю - опрос
0
140
20:40 01.03.2021
ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире
0
212
20:00 01.03.2021
Минпросвещения РФ намерено в два раза сократить перечень специальностей в колледжах
0
264
19:20 01.03.2021
Пашинян обвинил экс-президента Саргсяна в попытке поднять против него армию
0
287
18:40 01.03.2021
Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Белоруссии по национальной безопасности
0
348
18:00 01.03.2021
ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Минюста об отмене обеспечительных мер по Навальному
0
409
17:32 01.03.2021
В квартирах новых жилых домов отныне должны устанавливать пожарные извещатели
0
365
17:12 01.03.2021
РФ должна быть готова покинуть ПАСЕ при запуске трехсторонней процедуры - Толстой
0
525
17:00 01.03.2021
Минпромторг России не планирует продлевать соглашения по стоимости сахара и масла
0
378

Возврат к списку