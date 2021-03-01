США намерены на этой неделе ввести санкции против РФ из-за ситуации с Навальным - CNN

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести ограничительные меры в отношении России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального уже на текущей неделе. Об этом в понедельник сообщил телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники в администрации.

По его сведениям, введение санкций будет происходить в координации с Европейским союзом.