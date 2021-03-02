Минобороны РФ переводит все свои медучреждения в плановый режим работы на фоне улучшения ситуации с COVID-19

07:31 Источник: Интерфакс

Все военно-медицинские учреждения Минобороны РФ переведены в плановый режим работы, сообщило военное ведомство во вторник.

"Решением оперативного штаба Минобороны России по борьбе с новой коронавирусной инфекцией все военно-медицинские учреждения Минобороны России переведены на плановый режим работы", - говорится в сообщении.

"Загрузка специализированных многофункциональных медицинских центров заболевшими коронавирусной инфекцией, в которых стационарное лечение получают не только военнослужащие, но и гражданское население, снизилась до 40%", - заявили в Минобороны РФ.

"На стационарном лечении в медучреждениях находится всего около 420 военнослужащих, а количество ежедневно выздоравливающих пациентов превышает количество инфицированных", - говорится в сообщении.