Минобороны РФ переводит все свои медучреждения в плановый режим работы на фоне улучшения ситуации с COVID-19
07:31 02.03.2021 Источник: Интерфакс
Все военно-медицинские учреждения Минобороны РФ переведены в плановый режим работы, сообщило военное ведомство во вторник.
"Решением оперативного штаба Минобороны России по борьбе с новой коронавирусной инфекцией все военно-медицинские учреждения Минобороны России переведены на плановый режим работы", - говорится в сообщении.
"Загрузка специализированных многофункциональных медицинских центров заболевшими коронавирусной инфекцией, в которых стационарное лечение получают не только военнослужащие, но и гражданское население, снизилась до 40%", - заявили в Минобороны РФ.
"На стационарном лечении в медучреждениях находится всего около 420 военнослужащих, а количество ежедневно выздоравливающих пациентов превышает количество инфицированных", - говорится в сообщении.
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