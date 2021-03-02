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НОВОСТИ

В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины к строительству «Северного потока-2»

09:20 02.03.2021 Источник: Коммерсант.ru

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что Украина подготовилась к тому, что «Северный поток-2» будет достроен. Он считает, что сейчас борьба с проектом относительно успешная и шансы на его остановку неплохие, в том числе благодаря содействию США.

«Мы подготовились к такому сценарию. Если посмотреть на показатели этого лета, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене»,— сказал господин Коболев «Украинской неделе».

По мнению главы «Нафтогаза», ввод «Северного потока-2» грозит потерей доходов Украины от транзита, а также потерей «компонента безопасности». Он считает, что дефицита топлива в стране не будет.  Коммерсантъ

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