Ракетные удары Ирана по Израилю полностью парализовали Тель-Авив — агентство Fars

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетные удары, нанесенные ВС Ирана по израильской территории, полностью парализовали Тель-Авив. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на очевидцев.

По их информации, люди проводят большую часть времени в бомбоубежищах. Иностранные дипломаты, сотрудники посольств и израильские граждане в настоящее время покидают страну по суше через границу с Иорданией, а также по Средиземному морю в сторону Кипра.

Отмечается, что ракетные удары привели к перебоям в электроснабжении и поставках горючего.