В России выявили 10 565 заразившихся коронавирусом за сутки
11:20 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 10 565, это минимальный показатель с 4 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 268 215, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,25%.
Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 14 966. Всего уже вылечились 3 838 040 человек. Доля выписанных, по данным штаба, увеличилась до 89,9% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 441 против 333 днем ранее. Всего от инфекции умерли 86 896 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,04%, следует из данных штаба.
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