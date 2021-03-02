США вводят против РФ ряд рестрикций в рамках закона о контроле над химическим оружием
22:40 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты вводят против России ряд рестрикций в рамках американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Об этом говорится в распространенном во вторник Госдепартаментом письменном заявлении.
"Сегодня госсекретарь установил, что правительство Российской Федерации применило химическое оружие против своих граждан в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. В результате после [окончания] 15-дневного срока уведомления Конгресса будут наложены следующие санкции", - утверждается в документе. Так, Вашингтон прекращает оказывать Москве помощь в соответствии с законом об иностранной помощи 1961 года, "за исключением срочной гуманитарной помощи". США также прекращают продажи и экспорт в Россию "любого рода оборонных изделий", предоставление лицензий и разрешений на экспорт вооружений.
Кроме того, прекращаются любые программы США по иностранному военному финансированию с участием России. Вашингтон также отказывает Москве в предоставлении "каких- либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи", в том числе и по линии американского Экспортно- импортного банка. Введенные ограничения могут быть сняты только через 12 месяцев и после выполнения Москвой определенных условий, добавили в Госдепартаменте.
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