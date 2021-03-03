Те, кто пытается помешать работе полиции, будут наказаны по всей строгости закона - Путин
14:32 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин предупредил о строгом наказании за попытки воспрепятствовать деятельности сотрудников правоохранительных органов. Об этом он сказал в среду на заседании коллегии МВД России.
"Как и прежде, по всей строгости закона будут наказываться те, кто пытается помешать, в том числе агрессивно воспрепятствовать работе сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнул глава государства.
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