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Те, кто пытается помешать работе полиции, будут наказаны по всей строгости закона - Путин

14:32 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предупредил о строгом наказании за попытки воспрепятствовать деятельности сотрудников правоохранительных органов. Об этом он сказал в среду на заседании коллегии МВД России.

"Как и прежде, по всей строгости закона будут наказываться те, кто пытается помешать, в том числе агрессивно воспрепятствовать работе сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнул глава государства.

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