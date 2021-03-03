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НОВОСТИ

"Альянс врачей" признали иноагентом

15:00 03.03.2021 Источник: Интерфакс

Министерство юстиции включило межрегиональный профсоюз "Альянс врачей" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Во исполнение требований действующего законодательства РФ 3 марта в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", возглавляемый А.В.Васильевой", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду на запрос агентства.

В нем отмечается, что в ходе проверочных мероприятий "в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности".

На сайте организации говорится, что "Альянс врачей" занимается защитой прав медицинских работников по всей стране. На сегодняшний день в стране создано 42 ее региональных отделения.

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