Эстония будет использовать вакцину "Спутник V", если ее одобрят европейские власти

21:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония готова закупать российскую вакцину "Спутник V", если та будет одобрена для использования в странах ЕС. Об этом в среду сообщила президент балтийской республики Керсти Кальюлайд.

"Эстонское правительство придерживается позиции, что если "Спутник V" или [вакцину китайского производства] "Синовак" зарегистрируют в Европе и признают их использование безопасным, то мы эти вакцины будем совершенно аполитичным образом давать нашим людям", - сказала она на пресс-конференции в Вильнюсе, где она находилась в среду с рабочим визитом.