Байден продлил "украинские" санкции США против России

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома, размещенном в среду в Федеральном реестре - сборнике документов американского правительства.

Речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, примененных предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. По словам Байдена, он пришел к выводу, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года".

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в пояснительной записке президента. "Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660".