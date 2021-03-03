Байден продлил "украинские" санкции США против России
21:50 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома, размещенном в среду в Федеральном реестре - сборнике документов американского правительства.
Речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, примененных предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. По словам Байдена, он пришел к выводу, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года".
"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в пояснительной записке президента. "Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660".
НОВОСТИ
- 22:35 03.03.2021
- Китай лидирует по числу научных работ по ИИ - Исследование
- 22:18 03.03.2021
- Израиль обвиняет иранцев в экологическом терроризме
- 21:34 03.03.2021
- Эстония будет использовать вакцину "Спутник V", если ее одобрят европейские власти
- 20:47 03.03.2021
- Андрей Воробьев проинспектировал Королёвскую горбольницу
- 20:32 03.03.2021
- Андрей Воробьев проверил готовность новой школы в Королеве
- 20:30 03.03.2021
- Правозащитники подсчитали число арестов в Белоруссии после февральских протестов
- 20:00 03.03.2021
- Китай - это крупнейшая геополитическая проблема столетия - Блинкен
- 19:45 03.03.2021
- Госдеп США: Мы не будем продвигать демократию посредством военных интервенций...
- 19:26 03.03.2021
- Грызлов заявил, что Украина провоцирует военную эскалацию конфликта в Донбассе
- 19:10 03.03.2021
- Есть информация о том, что некая вооруженная группа готовит 4 марта попытку прорыва на территорию Конгресса США - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать