Заседание Контактной группы подтвердило незаинтересованность Киева в диалоге – МИД ЛНР
08:38 04.03.2021
Заседание Контактной группы подтвердило незаинтересованность украинской стороны в продуктивном диалоге по вопросам реализации Минских соглашений. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.
"Заседание Контактной группы подтвердило незаинтересованность Украины в продуктивном диалоге по вопросам реализации Минских соглашений", - сказала она.
Ковшарь пояснила, что "деструктивное поведение делегации Украины, которое не позволило вести нормальную работу в половине подгрупп 2 марта, продолжилось и на заседании Контактной группы".ЛуганскИнформЦентр
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