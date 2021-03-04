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НОВОСТИ

Заседание Контактной группы подтвердило незаинтересованность Киева в диалоге – МИД ЛНР

08:38 04.03.2021

Заседание Контактной группы подтвердило незаинтересованность украинской стороны в продуктивном диалоге по вопросам реализации Минских соглашений. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

"Заседание Контактной группы подтвердило незаинтересованность Украины в продуктивном диалоге по вопросам реализации Минских соглашений", - сказала она.

Ковшарь пояснила, что "деструктивное поведение делегации Украины, которое не позволило вести нормальную работу в половине подгрупп 2 марта, продолжилось и на заседании Контактной группы".

ЛуганскИнформЦентр

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