Заседание Контактной группы подтвердило незаинтересованность Киева в диалоге – МИД ЛНР

08:38

Заседание Контактной группы подтвердило незаинтересованность украинской стороны в продуктивном диалоге по вопросам реализации Минских соглашений. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

"Заседание Контактной группы подтвердило незаинтересованность Украины в продуктивном диалоге по вопросам реализации Минских соглашений", - сказала она.

Ковшарь пояснила, что "деструктивное поведение делегации Украины, которое не позволило вести нормальную работу в половине подгрупп 2 марта, продолжилось и на заседании Контактной группы".