Военные КНР отработали высадку морского десанта на спорных островах

12:05 Источник: Интерфакс

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела в Южно-Китайском море учения с десантированием на берег на контролируемых Пекином островах Сиша (английское название - Парасельские острова), принадлежность которых также оспаривают Вьетнам и Тайвань, сообщает в четверг издание "Саут чайна морнинг пост".

В учениях были задействованы ВМС, ВВС и армия КНР, а также китайская морская пехота. Китайские военные отрабатывали сценарий с высадкой на берег десанта с кораблей и вертолетов, преодолением сильного сопротивления условного неприятеля, а затем с уничтожением вражеских бункеров.

В учениях был задействован универсальных десантный корабль типа "Циньчэньшань" (проект 071), с которого стартовали десантные корабли на воздушной подушке типа 726, они в свою очередь доставили на берег "Тип 96" - основной боевой танк на вооружении НОАК, а также полностью экипированных морских пехотинцев.

С моря войскам оказывали поддержку эскадренный миноносец проекта 052D и фрегат проекта 054А, с воздуха - истребитель Су-30МКК и бомбардировщик H-6K.

Корабли также отрабатывали приемы противовоздушной обороны, перехват ракет, взлет и посадку вертолетов ночью.

Однако китайские военные, распространившие видеозаписи маневров, не сообщили, когда именно проходили учения. "Саут чайна морнинг пост" напоминает, что НОАК в понедельник начала месячные учения в Южно-Китайском море - на фоне усиления США разведывательной деятельности в регионе.