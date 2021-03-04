Остановлено создание первого в России частного космодрома - СМИ
11:32 04.03.2021 Источник: Газета.Ru
В России приостановили создание первого частного космодрома и многоразового суборбитального комплекса для космического туризма, сообщил генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин в беседе с РИА «Новости».
По словам Пушкина, проект был остановлен из-за бюрократии.
«Суборбитальный проект приостановлен, по космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы», – заявил гендиректор компании.
Космодром должен быть создан в Нижегородской области. Как рассказал Пушкин, год назад компания договорилась с региональными властями о согласовании санитарно-защитных зон космодрома, однако ответа на направленный в профильные ведомства проект таких зон до сих пор не было.
Нижегородские власти в свою очередь заявили агентству, что не знают об отказе инвестора от реализации проекта. В региональном министерстве имущественных и земельных отношений отметили, что проект оценки воздействия на окружающую среду после доработки не поступал в Минэкологии.
Ранее сообщалось, что Россия может отправить первую группу туристов на корабле «Союз» на Международную космическую станцию (МКС) в декабре 2021 года. Газета.Ru
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