0
0
82
НОВОСТИ

Остановлено создание первого в России частного космодрома - СМИ

11:32 04.03.2021 Источник: Газета.Ru

В России приостановили создание первого частного космодрома и многоразового суборбитального комплекса для космического туризма, сообщил генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин в беседе с РИА «Новости».

По словам Пушкина, проект был остановлен из-за бюрократии.

«Суборбитальный проект приостановлен, по космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы», – заявил гендиректор компании.

Космодром должен быть создан в Нижегородской области. Как рассказал Пушкин, год назад компания договорилась с региональными властями о согласовании санитарно-защитных зон космодрома, однако ответа на направленный в профильные ведомства проект таких зон до сих пор не было.

Нижегородские власти в свою очередь заявили агентству, что не знают об отказе инвестора от реализации проекта. В региональном министерстве имущественных и земельных отношений отметили, что проект оценки воздействия на окружающую среду после доработки не поступал в Минэкологии.

Ранее сообщалось, что Россия может отправить первую группу туристов на корабле «Союз» на Международную космическую станцию (МКС) в декабре 2021 года.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 04.03.2021
Военные КНР отработали высадку морского десанта на спорных островах
0
0
12:00 04.03.2021
В Калининградской области предотвращен теракт на объекте энергетики - ФСБ
0
19
11:20 04.03.2021
В России выявили 11 385 заразившихся коронавирусом за сутки
0
100
11:05 04.03.2021
На Сахалине спасатели сняли рыбаков с оторвавшейся льдины
0
113
11:00 04.03.2021
США считают основным врагом всех конкурентов - Захарова
0
135
10:32 04.03.2021
Перечень услуг на «Госуслугах» могут расширить
0
166
10:20 04.03.2021
Самой привлекательной страной для трудовых мигрантов стала Канада
0
196
10:05 04.03.2021
Президент Нигерии приказал стрелять на поражение в бандитов, отказывающихся сдаваться
0
177
10:00 04.03.2021
Регионам грозит всплеск сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний - СП
0
214
09:32 04.03.2021
Трампу советуют участвовать в выборах без Пенса - Bloomberg
0
217

Возврат к списку