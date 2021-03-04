Житель Мурманска расплатился в церкви "билетами банка приколов"

14:00

В Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с «билетами банка приколов».

В полицию Медвежьегорского района обратился местный житель, который рассказал, что неизвестный мужчина ввел его в заблуждение и завладел деньгами, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 33-летний житель Мурманска. Он был в Медвежьегорском районе проездом. Мужчина зашел в одну из религиозных организаций и купил товары на 1870 рублей. За покупку он расплатился билетом банка приколов в «5000 дублей». Продавец этого не заметил и выдал сдачу настоящими деньгами.

Мурманчанин свою вину признал. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. ptzgovorit.ru