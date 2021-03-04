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Минсельхоз предлагает субсидировать перевозки рыбы с Дальнего Востока

20:40 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минсельхоз РФ предлагает до конца 2021 года субсидировать льготные железнодорожные перевозки рыбы и рыбной продукции с Дальнего Востока. Соответствующий проект постановления размещен на официальном портале проектов нормативных актов.

"В правилах предоставления субсидий из федерального бюджета открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерновых культур, продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции и минеральных удобрений", утвержденных указанным постановлением: дополнить абзацем "рыбы и рыбной продукции - со станций железных дорог субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, в направлении станций железных дорог субъектов Российской Федерации (за исключением перевозки в пределах субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ)", - говорится в документе.

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